В Гомельской области розничный товарооборот в январе-августе 2021 г. составил 4562,5 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,3% розничного товарооборота области, в январе-августе 2021 г. составил 4165,9 млн рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-августе 2021 г. оптовый товарооборот составил 5 970,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 111,2% к уровню января-августа 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2021 г. составил 192 млн рублей, или 115,7% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.