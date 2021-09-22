|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ВЫРОС НА 1,4%, ОПТОВЫЙ – НА 11,2%
12:31 23.09.2021
В Гомельской области розничный товарооборот в январе-августе 2021 г. составил 4562,5 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,3% розничного товарооборота области, в январе-августе 2021 г. составил 4165,9 млн рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-августе 2021 г. оптовый товарооборот составил 5 970,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 111,2% к уровню января-августа 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-августе 2021 г. составил 192 млн рублей, или 115,7% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2021
Курсы в банках
на 23.09.2021
Конвертация в банках
на 23.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте