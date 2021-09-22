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ЭКОНОМИКА РБ


КАБИНЕТ КТ ОТКРЫЛИ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ


11:55 23.09.2021

В Могилевской областной клинической больнице 22 сентября состоялось открытие нового рентгеновского компьютерного томографа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, томограф разместился на третьем этаже консультативной поликлиники при клинической больнице, которую в сутки посещает до 500 пациентов. Пропускная способность нового оборудования составляет до 100 человек в сутки. Для работы с ним специалисты учреждения прошли специальное обучение.

«В современных условиях без такой диагностической техники очень сложно работать, – подчеркнул главный врач больницы Анатолий Кулик. – Необходимость аппарата КТ особенно остро ощущается в условиях пандемии COVID-19. Сейчас, когда в Беларусь пришла 4-я волна коронавируса, с помощью компьютерной томографии диагноз можно поставить всего за 5 минут. Теперь за один раз мы можем сделать томографию всего человека – это важно для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. При необходимости можно отдельно сделать КТ любого органа – с контрастированием или без, в том числе визуализацию поражений головного мозга. Это действительно аппарат мирового уровня».

Новый аппарат японского производства на 128 срезов оснащен по последнему слову техники. Он позволяет выполнять широкий спектр диагностических исследований органов дыхания, костно-суставной системы, заболеваний позвоночника.

Новый рентгеновский компьютерный томограф появился в Могилевской областной клинической больницы благодаря реализации проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь», который финансируется за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития.
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