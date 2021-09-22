Власти Беларуси намерены выискивать на предприятиях шпионящих на Запад сотрудников. Эта информация прозвучала сегодня во время встречи Лукашенко с министром промышленности Петром Пархомчиком и курирующим эту сферу вице-премьером ЮриемНазаровым.

«…Я знаю, вы в правительстве приняли ряд решений по минимизации воздействия санкций на нашу экономику. Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось, и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда», - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он также потребовал не допустить падения в промышленности.

«Мы просто не имеем права падать. Надо удержаться на этом уровне, чего бы нам ни стоило», – потребовал Лукашенко.