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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СНИЗИЛИСЬ НА 12,4%
11:23 23.09.2021
В январе-августе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 47,3 млн тонн грузов, или 87,6% к январю-августа 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 17,3 млрд тонно-километров, или 81,7% к соответствующему периоду 2020 года.
Организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 47,3 млн. тонн грузов, или 87,6% к январю-августу 2020 г.
Пассажирооборот в январе-августе 2021 г. составил 1 004,6 млн пассажиро-километров, или 95,7% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 141,5 млн человек, или 95,8% к январю-августу 2020 г.
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