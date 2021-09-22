В январе-августе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 47,3 млн тонн грузов, или 87,6% к январю-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 17,3 млрд тонно-километров, или 81,7% к соответствующему периоду 2020 года.

Организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 47,3 млн. тонн грузов, или 87,6% к январю-августу 2020 г.

Пассажирооборот в январе-августе 2021 г. составил 1 004,6 млн пассажиро-километров, или 95,7% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 141,5 млн человек, или 95,8% к январю-августу 2020 г.