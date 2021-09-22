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ЭКОНОМИКА РБ


ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ НА ПОДГОТОВКУ ДЕТЕЙ К УЧЕБНОМУ ГОДУ ОКАЗАНА НА СУММУ БОЛЕЕ 27 МЛН РУБЛЕЙ – МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ


10:55 23.09.2021

Во всех регионах республики единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе получили 109,9 тыс. многодетных семей на 219,8 тыс. детей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, общая сумма выплат составила 15,6 млн рублей. Средний размер выплаты в целом по республике составил 71 рубль.

Выплата единовременной материальной помощи завершена во всех регионах, кроме Минска. В Минске охват выплатой составляет 97% (еще будет оказана помощь 422 семьям на 1,7 тыс. детей).

Малообеспеченные семьи (в том числе многодетные), воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют право на государственную адресную социальную помощь. Такую помощь уже получили порядка 4,5 тыс. семей на 11,1 тыс. детей на сумму 5,8 млн. рублей.

За счет профсоюзных организаций помощь получили 77,7 тыс. работников на 122 тыс. детей на общую сумму 5,3 млн. рублей.

Гуманитарная, благотворительная и иные виды помощи оказаны 8,5 тыс. семей из социально уязвимых категорий на 17,4 тыс. детей на сумму 448 тыс. рублей.

Всего различного вида помощь семьям на подготовку детей к учебному году оказана на сумму более 27 млн рублей.
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