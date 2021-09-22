В январе-августе 2021 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 20,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 109,2% к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,7%, в обрабатывающей промышленности – 110,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 108,9%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 104,1%.