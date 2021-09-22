К 2025 году в Беларуси планируется создать около 100 высокодоходных экспортно ориентированных производств. Такая информация прозвучала на пресс-конференции, где представители Госкомитета по науке и технологиям и Национальной академии наук обозначили основные положения Госпрограммы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы, касающиеся построения интеллектуальной экономики.

Как отметили участники, в результате выполнения программы к 2025 году планируется увеличение удельного веса инновационно активных организаций обрабатывающей промышленности до 30,5%, объема экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции – до 18,3 миллиарда долларов.