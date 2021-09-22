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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2021 ГОДА ПОДРОС НА 2,5%
09:16 23.09.2021
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-август 2021 г. в текущих ценах составил 13 545,3 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,5% больше к уровню января-августа 2020 г.
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