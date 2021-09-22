На сегодня Беларусь полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии, в том числе и в качественном картофеле, излишки урожая которого поставляются на экспорт. Об этом говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Ежегодно в Беларуси в хозяйствах всех категорий производится порядка 6 млн тонн картофеля, из них более 80% (около 5 млн тонн) в хозяйствах населения. К использованию на территории республики допущено 184 сорта картофеля отечественной и зарубежной селекции различного целевого назначения (для производства замороженного, гарнирного картофеля, оладьев картофельных, жареного картофеля, полуфабриката «фри», чипсов, и др.). В структуре посадок картофеля 75% занимают сорта картофеля белорусской селекции и 25% — иностранные сорта», - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что ежегодные объемы производства картофеля позволяют в полном объеме обеспечить потребности республики. Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х стабилизировано в пределах 1 млн тонн. Так, в 2018 году произведено 975 тыс. тонн клубней, 2019 г. – 1,1 млн тонн, 2020 г. – 914 тыс. тонн, в 2021 г. урожай картофеля ожидается на уровне 2020 года.

Основные направления использования урожая 2021 года: семена – 185 тыс. тонн, промышленная переработка – 200 тыс. тонн, торговля, общепит (включая стабилизационные фонды) – 100 тыс. тонн, прочая реализация, включая экспорт – более 400 тыс. тонн.

Для гарантированного обеспечения населения свежей продукцией в межсезонный период года, ежегодно осуществляется закладка стабилизационных фондов в объемах, необходимых для бесперебойной торговли. Потребность торговых организаций в продовольственном картофеле составляет около 100 тыс. тонн, или 11 % от производства в общественном секторе республики.

Для сохранности получаемого урожая у производителей имеются картофелехранилища емкостью 775 тыс. тонн.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах имеется оборудование по предпродажной подготовке картофеля (очистка, сортировка, калибровка, мойка, сушка, фасовка в различные тары и др.).

В период массовой уборки урожая, сельскохозяйственные организации и К(Ф)Х традиционно принимают активное участие в ярмарках, выездной торговле на специальных торговых площадках, где продукция реализуется напрямую от производителей (сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств).

Традиционно осенние ярмарки стартуют в сентябре, об их проведении Мингорисполком уведомляет жителей столицы. Сельхозпроизводители реализуют картофель по оптовой цене 0,50-0,60 рублей за один килограмм.

По данным Белстата за январь-июль 2021 года ввезено в у Беларусь картофеля 17,5 тыс. тонн (0,3% от всего производства картофеля в республике), из них для производства чипсов – 2,1 тыс. тонн (12% от всего ввоза). Традиционно на первое полугодие приходятся наибольшие объемы импорта в связи с ввозом молодого картофеля из других стран (Азербайджан, Египет, Северная Македония, Пакистан и др.). Доля Украины в общем объеме составляет 30% (5,3 тыс. тонн). За январь-июль 2021 года в Украину экспортировано из Беларуси 6,8 тыс. тонн картофеля.

С начала массовой уборки картофеля урожая 2021 года (август-сентябрь) в Беларусь ввезено 568 тонн клубней, основное направление использования – промышленная переработка.

На экспорт в январе-июле поставлено картофеля в объеме 99,3 тыс. тонн на 25,8 млн долларов США (темп роста к январю-июлю 2020 г. – 115,2 %), что в 3,6 раза превышает стоимостной объем импорта.