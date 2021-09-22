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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 1,7 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


18:21 22.09.2021

В январе-августе 2021 г. организациями всех форм собственности Витебской области построено 1,7 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 154,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 58,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 37,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 47,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 44,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29% от общего ввода по области.
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