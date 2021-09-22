Комитет государственного контроля Гомельской области в ходе мониторинга деятельности деревообрабатывающих предприятий региона выявил факты необоснованного посредничества при закупке товаров и реализации готовой продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в 2021 году крупное деревообрабатывающее предприятие реализовало свою продукцию на сумму более 100 тыс. рублей с незначительной рентабельностью коммерческим организациям, которые после минимальной доработки (распиловка и укладка на поддоны) экспортировали ее по ценам в 1,5-10 раз дороже. При продаже этой продукции по рыночным ценам без посредников предприятие могло бы дополнительно получить более 500 тыс. рублей.

Исключение посреднических схем при закупках сырья и материалов позволило бы деревообрабатывающим организациям региона сэкономить свыше 400 тыс. рублей. В частности, предприятия приобретали мебельную фурнитуру через цепочку посредников с наценкой до 140%, запчасти для автотранспорта – до 313%.

Областной комитет госконтроля предложил органам управления принять меры по обеспечению работы деревообрабатывающих организаций без необоснованных посредников, а также по снижению себестоимости выпускаемой продукции, повышению ее конкурентоспособности и увеличения объемов реализации.

Следует отметить, что благодаря государственной поддержке в Гомельской области реализованы крупные проекты по модернизации всех базовых деревообрабатывающих организаций. Это позволило создать дополнительные рабочие места, увеличить объем импортозамещающей продукции и получить значительную прибыль.

Вместе с тем, как показал мониторинг, до настоящего времени не обеспечена полная загрузка модернизированных мощностей, предприятия испытывают существенную долговую нагрузку, имеют достаточно высокие издержки производства и трудности со сбытом отдельных видов продукции.