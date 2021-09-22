|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ДЛЯ ТАЛАНТЛИВЫХ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ОБЛИСПОЛКОМА
17:38 22.09.2021
В Витебской области объявлен конкурс для талантливых молодых ученых и специалистов на получение премии облисполкома. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, ежегодный открытый областной конкурс на получение премий Витебского областного исполнительного комитета талантливым молодым ученым и специалистам проводится в целях стимулирования научно-исследовательской деятельности молодых ученых и специалистов, занимающихся перспективными научными исследованиями и разработками в организациях Витебской области.
Конкурс проводится по следующим конкурсным разделам: фундаментальные исследования – 3 премии; прикладные исследования и разработки – 4 премии, в том числе одна премия за лучшую разработку по достижению результатов в экономии и бережливости.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 1 декабря 2021 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2021
Курсы в банках
на 22.09.2021
Конвертация в банках
на 22.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте