В Витебской области объявлен конкурс для талантливых молодых ученых и специалистов на получение премии облисполкома. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, ежегодный открытый областной конкурс на получение премий Витебского областного исполнительного комитета талантливым молодым ученым и специалистам проводится в целях стимулирования научно-исследовательской деятельности молодых ученых и специалистов, занимающихся перспективными научными исследованиями и разработками в организациях Витебской области.

Конкурс проводится по следующим конкурсным разделам: фундаментальные исследования – 3 премии; прикладные исследования и разработки – 4 премии, в том числе одна премия за лучшую разработку по достижению результатов в экономии и бережливости.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 1 декабря 2021 года.