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ЭКОНОМИКА РБ
БЮДЖЕТ БЕЛАРУСИ 2022 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ С ДЕФИЦИТОМ BR2,9-3 МЛРД
17:15 22.09.2021
Бюджет Беларуси 2022 года планируется с дефицитом Br2,9-3 млрд. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.
"Наш ориентир при формировании бюджета - инерционный сценарий, который просчитывает Минэкономики, где все показатели более сдержанные. К сожалению, от дефицита в текущей ситуации быстро нам не уйти. Но мы думаем, что дефицит бюджета в следующем году будет не более 1,6% к ВВП (меньше, чем утверждено на этот год). Это примерно Br2,9-3 млрд. Чтобы учесть все возможные риски, в том числе санкционного характера, будем предлагать формировать резервные фонды чуть больше, чем обычно", - сказал Юрий Селиверстов.
Доходы консолидированного бюджета запланированы в размере порядка Br47 млрд. Что касается социальных выплат, традиционно самая большая статья - расходы на оплату труда, отметил министр.
"Фонд оплаты труда бюджетников вырастет где-то на 12-13%. Это позволит не только сохранить зарплату, но и увеличить ее в реальном выражении", - добавил он.
На финансирование системы здравоохранения будет направлена сумма более 4,5% ВВП. Запланировано выделение средств на вакцинацию, а также выплату надбавок медикам в связи с COVID-19.
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