ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЮДЖЕТ БЕЛАРУСИ 2022 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ С ДЕФИЦИТОМ BR2,9-3 МЛРД


17:15 22.09.2021

Бюджет Беларуси 2022 года планируется с дефицитом Br2,9-3 млрд. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

"Наш ориентир при формировании бюджета - инерционный сценарий, который просчитывает Минэкономики, где все показатели более сдержанные. К сожалению, от дефицита в текущей ситуации быстро нам не уйти. Но мы думаем, что дефицит бюджета в следующем году будет не более 1,6% к ВВП (меньше, чем утверждено на этот год). Это примерно Br2,9-3 млрд. Чтобы учесть все возможные риски, в том числе санкционного характера, будем предлагать формировать резервные фонды чуть больше, чем обычно", - сказал Юрий Селиверстов.

Доходы консолидированного бюджета запланированы в размере порядка Br47 млрд. Что касается социальных выплат, традиционно самая большая статья - расходы на оплату труда, отметил министр.

"Фонд оплаты труда бюджетников вырастет где-то на 12-13%. Это позволит не только сохранить зарплату, но и увеличить ее в реальном выражении", - добавил он.

На финансирование системы здравоохранения будет направлена сумма более 4,5% ВВП. Запланировано выделение средств на вакцинацию, а также выплату надбавок медикам в связи с COVID-19.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2021
валюта курс
EUR 2.9341
USD 2.5030
RUB 3.4168
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9394 +0.0053
USD 2.5049 +0.0019
RUB 3.4384 +0.0216
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9310 2.9360
USD 2.5000 2.5030
RUB 3.4280 2.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 22.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1750
EUR/RUB 85.4000 85.6500
USD/RUB 72.8000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте