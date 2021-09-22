В Витебской области розничный товарооборот в январе-августе 2021 г. составил 3869 млн рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,7% розничного товарооборота области, составил 3472,2 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-августе 2021 г. оптовый товарооборот составил 2454,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,6% к уровню января-августа 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2021 г. составил 162,2 млн рублей, или 114,4% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 г.