25 сентября состоится интеллектуальная конференция для молодежи .

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ARS Communications Minsk, в этом году она пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться в прямом эфире на сайте проекта «Першыя» generation.a1.by. Его финалисты – 10 старшеклассников и первокурсников из разных регионов Беларуси – представят свои идеи и проекты в сфере технологий, экологии, урбанистики, инклюзии и культуры.

Участники выйдут в знаменитый красный круг TEDx с 10-минутной речью, которую готовили вместе с менторами – представителями белорусского сообщества TEDxMinsk. По традиции презентации всех спикеров будут звучать по-белорусски, потому что одна из целей проекта «Першыя» – расширение употребления белорусского языка.

Прямая бесплатная трансляция конференции начнется 25 сентября в 13:00. Присоединиться к эфиру можно на сайте проекта generation.a1.by из любой точки Беларуси и мира.

Социально-образовательный проект «Першыя» – это конкурс ярких идей поколения Z, который с 2019 года проводится для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. На протяжении учебного года школьники разрабатывают свои проекты в разных тематических направлениях. В этом году их уже пять: «Экология», «Технологии», «Урбанистика», «Инклюзия» и «Культура». Также для участников проекта проводятся мастер-классы и митапы, в которых профессионалы из разных сфер делятся советами по запуску и презентации проектов. Сезон 2021 года полностью проходит в онлайн-формате.