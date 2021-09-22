Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 сентября 2021 года выросло до 522,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 522 тыс. 275 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 507 тыс. 413 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1490 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4028 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1917 человек, число смертей от COVID-19 – на 13.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 30 тыс. 939 тестов. Всего в стране проведено 8 млн 269 тыс. 853 теста.