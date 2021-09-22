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ЭКОНОМИКА РБ


ШКЛОВСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД СТАЛ ВЫПУСКАТЬ МОЛОКО В ПЭТ-БУТЫЛКАХ НОВОГО ОБЪЕМА – 1,4 ЛИТРА


15:43 22.09.2021

Шкловский маслодельный завод стал выпускать молоко в ПЭТ-бутылках нового объема – 1,4 литра.

Как сообщает сайт shklovinfo.by, современное оборудование, системы качества, натуральная продукция исключительных вкусовых качеств – все это позволило ОАО «Шкловский маслодельный завод» закрепиться не только на белорусском, но и на рынке Российской Федерации. Предприятие не стоит на месте и продолжает укреплять свои позиции, осваивая выпуск уже полюбившейся продукции в новой упаковке.

Как рассказала заместитель начальника отдела сбыта и снабжения Наталья Мартюхова, молоко в бутылках объемом 1,4 литра начали выпускать в мае текущего года под торговой маркой «Шкловский молочник». В тару данного объема разливается молоко с массовой долей жира 2,5% и 3,2%.

«О том, что продукция в такой упаковке пользуется спросом, говорят объемы производства, которые постепенно растут и с мая по август увеличились на 15%, – говорит Наталья Александровна. – Молоко в большой упаковке мы реализуем во всех областях, кроме Брестской и Гродненской, экспортируем в Российскую Федерацию. Планируем увеличить объем производства и поставлять молоко во все области нашей страны», - сообщила Наталья Мартюхова.

К слову, линия производства молока автоматизированная. За производством продукции следят операторы. Они занимаются настройкой и наладкой оборудования, следят за качеством технологических процессов. Среди плюсов Наталья Мартюхова отмечает, что молоко полезное, доступное по цене, а упаковка, которую на предприятии называют семейной, удобная.

«Молоко пастеризованное, то есть оно проходит минимальную обработку – нагревается до 95 градусов и разливается по бутылкам. Таким образом, оно сохраняет все свои полезные свойства. И те, кто предпочитает натуральные продукты, это уже оценили. На рынке мы единственные, кто выпускает пастеризованное молоко в бутылках. Поэтому с уверенностью можно назвать его уникальным продуктом. Срок годности молока в бутылке составляет 14 суток, это больше, чем у молока в пакетах», – подчеркнула специалист.

В ближайших планах у завода завершить модернизацию творожной линии, и это позволит увеличить объемы натурального и полезного творога.
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