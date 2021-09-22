В январе-августе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 8,2 млн тонн грузов, или 96,2% к январю-августу 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1321 млн тонно-километров, или 104,5% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-августе 2021 г. воспользовалось 101,2 млн человек, или 96,1% к аналогичному периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 759 млн пассажиро-километров, или 93,5% к уровню января-августа 2020 г.