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ЭКОНОМИКА РБ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С СИНКОПАЛЬНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ
14:14 22.09.2021
Научно-практическая конференция с международным участием «Проблемные вопросы оказания медицинской помощи пациентам с синкопальными состояниями в Минске и новые технологии снижения риска неинфекционных заболеваний» состоится 24 сентября в режиме онлайн и офлайн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в ходе конференции будут обсуждены практические вопросы взаимодействия врачей различных специальностей при оказании медицинской помощи пациентам с синкопальными состояниями. В офлайн режиме будет проведена сессия «Проблемные вопросы оказания медицинской помощи пациентам с синкопальными состояниями в Минске».
Для обсуждения перспективных технологий снижения рисков неинфекционных заболеваний будет проведен Public health forum, на котором будут представлены результаты национальных исследований о распространенности неинфекционных заболеваний среди различных групп населения Республики Беларусь, направлениями и уровнями их профилактики и с учетом международного опыта.
Организаторами конференции, которая пройдет на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования, выступили Комитет по здравоохранению Мингорисполкома, Белорусское общественное медицинское объединение «Эндокринология и метаболизм», Белорусская медицинская академия последипломного образования.
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