Научно-практическая конференция с международным участием «Проблемные вопросы оказания медицинской помощи пациентам с синкопальными состояниями в Минске и новые технологии снижения риска неинфекционных заболеваний» состоится 24 сентября в режиме онлайн и офлайн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в ходе конференции будут обсуждены практические вопросы взаимодействия врачей различных специальностей при оказании медицинской помощи пациентам с синкопальными состояниями. В офлайн режиме будет проведена сессия «Проблемные вопросы оказания медицинской помощи пациентам с синкопальными состояниями в Минске».

Для обсуждения перспективных технологий снижения рисков неинфекционных заболеваний будет проведен Public health forum, на котором будут представлены результаты национальных исследований о распространенности неинфекционных заболеваний среди различных групп населения Республики Беларусь, направлениями и уровнями их профилактики и с учетом международного опыта.

Организаторами конференции, которая пройдет на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования, выступили Комитет по здравоохранению Мингорисполкома, Белорусское общественное медицинское объединение «Эндокринология и метаболизм», Белорусская медицинская академия последипломного образования.