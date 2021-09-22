ЭКОНОМИКА РБ

В ПУНКТЕ ПРОПУСКА МЯДИНИНКАЙ ПРОВОДИТСЯ РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ

13:41 22.09.2021 В пункте пропуска Мядининкай проводится ремонт дорожного покрытия. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси. «На литовском участке дороги в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный - Каменный Лог) проводится ремонт дорожного покрытия, в связи с чем возможны затруднения в организации дорожного движения и уменьшение его интенсивности в обоих направлениях», - говорится в сообщении. Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.