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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА МЯДИНИНКАЙ ПРОВОДИТСЯ РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ
13:41 22.09.2021
В пункте пропуска Мядининкай проводится ремонт дорожного покрытия. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси.
«На литовском участке дороги в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный - Каменный Лог) проводится ремонт дорожного покрытия, в связи с чем возможны затруднения в организации дорожного движения и уменьшение его интенсивности в обоих направлениях», - говорится в сообщении.
Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.
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