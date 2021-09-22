В январе-августе 2021 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 13 205,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,5% к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 105,4%, в обрабатывающей промышленности – 102,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 102,1%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99%.