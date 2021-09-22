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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» СОЗДАСТ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ДАННЫХ
12:48 22.09.2021
В индустриальном парке «Великий камень» 21 сентября 2021 года зарегистрирован новый резидент – ООО «Дата Клауд» (Беларусь).
Как сообщает сайт парка, компания создаст комплексный центр для сбора, обработки и хранения больших объемов данных.
В последующем на его базе будут оказываться услуги по анализу, обработке, обмену данными, а также развитию систем электронной коммерции с привлечением собственных мощностей дата-центра.
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