ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2021 ГОДА ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 0,8%

12:18 22.09.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-август 2021 г. в текущих ценах составил 9577,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,8% больше к уровню января-августа 2020 г.