ЭКОНОМИКА РБ

НА МИНСКОЙ ТЭЦ-4 ПЛАНИРУЕТСЯ ПОПОЛНЕНИЕ ЗАПАСА МАЗУТА

11:42 22.09.2021 Планируется пополнение запаса мазута на Минской ТЭЦ-4. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Минскэнерго», пополнение запаса мазута необходимо в связи с началом отопительного периода. Предприятие приносит извинения жителям близлежащих к теплоэлектроцентрали районов Минска из-за возможного появления запаха мазута при западных, юго-западных и юго-восточных ветрах. Информация о завершении пополнения производственных запасов резервным видом топлива будет дополнительно размещена на официальном сайте РУП «Минскэнерго».