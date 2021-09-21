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ЭКОНОМИКА РБ
НА МИНСКОЙ ТЭЦ-4 ПЛАНИРУЕТСЯ ПОПОЛНЕНИЕ ЗАПАСА МАЗУТА
11:42 22.09.2021
Планируется пополнение запаса мазута на Минской ТЭЦ-4.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Минскэнерго», пополнение запаса мазута необходимо в связи с началом отопительного периода.
Предприятие приносит извинения жителям близлежащих к теплоэлектроцентрали районов Минска из-за возможного появления запаха мазута при западных, юго-западных и юго-восточных ветрах.
Информация о завершении пополнения производственных запасов резервным видом топлива будет дополнительно размещена на официальном сайте РУП «Минскэнерго».
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