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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СОКРАТИЛОСЬ НА 4,9%


11:11 22.09.2021

В январе-августе 2021 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1787,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,1% к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1585,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 161 тыс. тонн, молока – 536,3 тыс. тонн, яиц получено 316,2 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97% объема производства скота и птицы (в живом весе), 93,2% молока и 83,5% производства яиц.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 530,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 187,3 тыс. голов. Численность свиней составила 411,8 тыс. голов.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 97,6% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2020 г. – 89,1%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 773 тыс. тонн при средней урожайности 25,6 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 848,1 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 561,8 тыс. тонн.

В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 15,8 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 14 центнеров.
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