ВВП Беларуси в 2022 году прогнозируется на уровне 102,9%. Об этом 21 сентября 2021 года сообщил министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совета министров Беларуси, на котором рассматривались прогнозные документы на 2022 год.

«В следующем году мы планируем достичь темпов роста экономики на уровне порядка 102,9%. Это программный уровень, и мы стараемся идти в этом фарватере», – подчеркнул министр экономики, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По словам Александра Червякова, экономика страны будет расти за счет внешнего спроса: «Развитие экономики будет идти в большей степени за счет внешнего спроса, чем внутреннего. В этом заключается устойчивость нашей финансовой системы и в целом экономики».

Министр экономики отметил, что прогноз социально-экономического развития Беларуси на 2022 год формируется с учетом сложившихся условий, в том числе санкционного давления.

«Конечно, это накладывает свой отпечаток на развитие отраслей. И наша задача состоит в том, чтобы санкционное давление было минимальным не только на отрасли, но в первую очередь на наше население. В связи с этим мы подготовили проект указа, где рассматриваем три ключевые задачи. Первое – это нарастить экспорт. Экспортную выручку планируется нарастить до 46 миллиардов долларов при положительном сальдо более 2 миллиардов. Для нас это важная задача. Окном возможностей по увеличению экспорта мы должны воспользоваться, поскольку рынки растут. И наша цель – максимально продать нашу продукцию», – рассказал глава экономического ведомства.

Кроме этого, по словам Александра Червякова, стоит задача по увеличению инвестиций в экономику: «Планируем нарастить объемы вложений более 36 миллиардов с темпом 103,3%. Приоритеты определены пятилетней Программой социально-экономического развития. Тем не менее, будем отдавать предпочтение проектам, которые направлены на импортозамещение, максимальное использование местного сырья. Цель – создать проекты и производства, которые бы увеличили глубину переработки и которые направлены на повышение конкурентоспособности самих предприятий».

Третья задача связана с ростом доходов населения.

«Планируется увеличить доходы на 2%. При этом уровень номинальной зарплаты составит 1551 рубль в целом по экономике. В реальном секторе – более 1600 рублей. Таким образом, решая три ключевые задачи, в следующем году мы выйдем на прогнозный темп ВВП 102,9%», – резюмировал Александр Червяков.

Министр экономики также сообщил, что в проекте указа предусмотрено недопущение роста цен более 106% с начала года.