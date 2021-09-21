За январь-июль 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 4,1%, рентабельность продаж – 3,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 августа 2021 г. составила 4 077,9 млн рублей, в том числе просроченная – 645,8 млн рублей, или 15,8% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2021 г. составила 5 421,5 млн рублей, в том числе просроченная – 771,7 млн рублей, или 14,2% от общего объема кредиторской задолженности.