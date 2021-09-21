Белорусская железная дорога (БЖД) с 27 сентября по 10 ноября 2021 года назначила в ночное время поезда городских линий и ускоренные поезда региональных линий экономкласса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезда назначают в целях изучения спроса на перевозки пассажиров между Минском и развивающимися городами-спутниками.

Так, назначены:

поезд № 7202 Минск-Руденск, отправлением со станции Минск-Пассажирский в 00:51 и прибытием на станцию Руденск в 01:44,

поезд № 7270 Минск-Красное Знамя, отправлением со станции Минск-Пассажирский в 00:20 и прибытием на станцию Красное Знамя в 01:32,

поезд № 7301 Минск-Беларусь, отправлением со станции Минск-Пассажирский 00:46 и прибытием на станцию Беларусь в 01:23,

поезд № 7042 Столбцы-Минск, отправлением со станции Столбцы в 23.04 и прибытием на станцию Минск-Пассажирский в 00:16,

поезд № 7041 Минск-Столбцы, отправлением со станции Минск-Пассажирский в 00:48 и прибытием на станцию Столбцы в 02:04.

В указанный период будет осуществляться мониторинг населенности поездов, в том числе получение данных о собирательном образе среднестатистического пассажира (возраст, пол, место жительства, сфера деятельности, социальный статус, цель и маршрут поездки).

По результатам мониторинга будет рассматриваться формирование сбалансированной организационной схемы транспортного обслуживания этих участков, в том числе и с применением автомобильного транспорта.

С учетом ранее проведенного мониторинга скорректировано расписание движения «утренних» поездов региональных линий экономкласса: № 6003 Борисов-Минск, № 6806 Столбцы-Минск, № 6905 Осиповичи-Минск.