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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД С 27 СЕНТЯБРЯ ЗАПУСКАЕТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ НОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ В ГОРОДА-СПУТНИКИ
09:38 22.09.2021
Белорусская железная дорога (БЖД) с 27 сентября по 10 ноября 2021 года назначила в ночное время поезда городских линий и ускоренные поезда региональных линий экономкласса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезда назначают в целях изучения спроса на перевозки пассажиров между Минском и развивающимися городами-спутниками.
Так, назначены:
поезд № 7202 Минск-Руденск, отправлением со станции Минск-Пассажирский в 00:51 и прибытием на станцию Руденск в 01:44,
поезд № 7270 Минск-Красное Знамя, отправлением со станции Минск-Пассажирский в 00:20 и прибытием на станцию Красное Знамя в 01:32,
поезд № 7301 Минск-Беларусь, отправлением со станции Минск-Пассажирский 00:46 и прибытием на станцию Беларусь в 01:23,
поезд № 7042 Столбцы-Минск, отправлением со станции Столбцы в 23.04 и прибытием на станцию Минск-Пассажирский в 00:16,
поезд № 7041 Минск-Столбцы, отправлением со станции Минск-Пассажирский в 00:48 и прибытием на станцию Столбцы в 02:04.
В указанный период будет осуществляться мониторинг населенности поездов, в том числе получение данных о собирательном образе среднестатистического пассажира (возраст, пол, место жительства, сфера деятельности, социальный статус, цель и маршрут поездки).
По результатам мониторинга будет рассматриваться формирование сбалансированной организационной схемы транспортного обслуживания этих участков, в том числе и с применением автомобильного транспорта.
С учетом ранее проведенного мониторинга скорректировано расписание движения «утренних» поездов региональных линий экономкласса: № 6003 Борисов-Минск, № 6806 Столбцы-Минск, № 6905 Осиповичи-Минск.
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