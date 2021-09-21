Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. – 109,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,4% и 113,9% соответственно, промежуточные товары – 101,1% и 109,8%, потребительские товары – 100,3% и 104,2% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 101%, с декабрем 2020 г. – 109,6%, в том числе в растениеводстве – 106% и 115,6% соответственно, животноводстве – 99,7% и 108% соответственно.