ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 9,6%


09:25 22.09.2021

Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. – 109,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,4% и 113,9% соответственно, промежуточные товары – 101,1% и 109,8%, потребительские товары – 100,3% и 104,2% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 101%, с декабрем 2020 г. – 109,6%, в том числе в растениеводстве – 106% и 115,6% соответственно, животноводстве – 99,7% и 108% соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2021
валюта курс
EUR 2.9341
USD 2.5030
RUB 3.4168
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9341 +0.0077
USD 2.5030 +0.0031
RUB 3.4168 +0.0097
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9220 2.9320
USD 2.4920 2.5000
RUB 3.4140 3.4280
подробнее

Конвертация в банках
на 22.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1750
EUR/RUB 85.4000 85.9000
USD/RUB 72.9000 73.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте