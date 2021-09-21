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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2021 ГОДА В МИНСКЕ ПОСТРОЕНО 9,9 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


18:00 21.09.2021

В январе-августе 2021 г. организациями всех форм собственности в Минске построено 9,9 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 569,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 116,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 20,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 107,8 тыс. квадратных метров.
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