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ЭКОНОМИКА РБ
ГП «БЕЛОРУСНЕФТЬ-ПРОМСЕРВИС» ПРИСТУПИЛО К ВЫПУСКУ СПЕЦТЕХНИКИ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ
17:43 21.09.2021
ГП «Белоруснефть-Промсервис» наладило производство продукции электротехнического назначения.
Как пишет портал neft.by, речь идет о системе управления штанговым глубинным насосом (шкаф управления «ПРОМЕТЕЙ»).
Шкаф управления выгодно отличается от аналогичного оборудования других производителей. При сохранении габаритных размеров он разделен на два отсека – релейно-контакторный и силовой. Это улучшило теплоотвод, повысило качество монтажа и безопасность эксплуатации. Вместо магнитного здесь используется вакуумный контактор с током 160А, что позволило предотвратить залипание силовых контактов в номинальном режиме работы нефтяного станка-качалки и повысить надежность его отключения в аварийных режимах.
Установленный в «ПРОМЕТЕЕ» преобразователь частоты работает в режиме «векторного управления», что значительно повышает надежность управления станком-качалкой на всем диапазоне регулирования частоты – от 0 до 55 Гц. Есть и другие преимуществ, направленных на повышение надежности этой системы и процесса добычи нефти в целом.
Опытно-промысловые испытания дали положительные результаты. Государственное предприятие «Белоруснефть-Промсервис» зарегистрировало технические условия и провело сертификацию производимой продукции на соответствие требований международных стандартов.
Разработка уже успешно опробована в деле. Сейчас на месторождениях «Белоруснефти» эксплуатируется уже около 100 ШУ «ПРОМЕТЕЙ»
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