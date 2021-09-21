В Брестской области не приняты необходимые меры по сокращению количества объектов сверхнормативного незавершенного строительства (ОСНС) и недопущения образования новых долгостроев. Такие выводы сделал областной комитет государственного контроля после проведения комплексного анализа ситуации в регионе.

Следует отметить, что весной 2021 года работники Комитета госконтроля Брестской области провели обследование объектов сверхнормативного незавершенного строительства, по результатам которого гор- и райисполкомам поручено провести детальную инвентаризацию всех ОСНС (вне зависимости от формы собственности) и разработать предложения по определению дальнейшей судьбы каждого объекта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, всего в региональные мероприятия на 2021-2025 годы включено 364 объекта сверхнормативного незавершенного строительства, в том 282 – со сроком выполнения в 2021 году. Однако на 1 августа текущего года реализованы мероприятия только в отношении 110 объектов и образовалось 26 новых ОСНС.

Как показал анализ сложившейся ситуации, со стороны государственных органов, руководителей организаций-застройщиков не принимаются должные меры по реализации региональных мероприятий. В частности, до сих пор не проведена приемка в эксплуатацию объектов, которые фактически уже используются в хозяйственной деятельности, не приняты решения по финансированию строительства отдельных объектов или их списанию.