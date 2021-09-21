Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 сентября 2021 года выросло до 520,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 520 тыс. 286 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 505 тыс. 923 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1362 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4028 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1917 человек, число смертей от COVID-19 – на 12.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 9 тыс. 735 тестов. Всего в стране проведено 8 млн 238 тыс. 914 тестов.

Более 1 912 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1 537 000 человек прошли полный курс вакцинации.