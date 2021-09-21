Экспорт белорусских пиломатериалов и стальной арматуры в Венгрию планируется организовать через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, привлечением на торги потенциальных покупателей, а также продвижением отечественной продукции на венгерский рынок займется компания Belvin Trade Kft., аккредитованная на БУТБ качестве брокера-нерезидента. До сотрудничества с БУТБ Belvin Trade работала преимущественно в аграрном секторе, поставляя в Венгрию сельскохозяйственную технику, запчасти к ней и технические жидкости. Выход на белорусскую биржевую площадку связан с расширением сферы деятельности компании.

«Поработать на белорусском рынке через биржу нам предложили в Посольстве Республики Беларусь в Венгерской Народной Республике, и, оценив перспективы, мы решили попробовать. Начать планируем с импорта арматурного проката производства Белорусского металлургического завода и пиломатериалов, которые пользуются спросом не только в Венгрии, но и в других странах Евросоюза. Кроме того, рассматриваем возможность привлечения покупателей белорусского рапсового масла. Это тоже весьма востребованная в Европе товарная позиция, а учитывая наш опыт в сельскохозяйственной отрасли и широкую сеть деловых контактов, уверен, что мы сможем оперативно найти компании, готовые покупать данную продукцию у белорусских производителей», – отметил исполнительный директор Belvin Trade Норберт Бобровский.

На сегодня на БУТБ аккредитованы более 50 биржевых брокеров, включая 12 иностранных – из Германии, Израиля, Китая, Латвии, Литвы, Польши, России и Эстонии. Брокерские организации и их клиенты обеспечивают около половины биржевого товарооборота.