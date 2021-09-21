Мобильный оператор life:) значительно расширяет территорию покрытия 4G в сельской местности Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, около 300 новых базовых станций начнут работу в Оршанском, Бешенковичском, Витебском, Толочинском, Дубровенском, Полоцком, Россонском, Лиозненском, Верхнедвинском, Миорском, Ушачском, Докшицком, Сенненском и других районах северной области. Накануне оператор включил 200 базовых станций, остальные будут запущены в течение месяца.

Новые базовые станции работают в диапазоне 800 МГц, который обладает большим радиусом действия, обеспечивая 4G-покрытием сельскую местность и автомагистрали. Оценить улучшение 4G-сети смогут жители небольших населенных пунктов, а также горожане, которые выбираются за город. Больше всего новых базовых станций life:) в сентябре стали доступны жителям сельской местности Чашникского, Лиозненского и Оршанского районов.

Ранее life:) расширил покрытие 4G в Гомельской, Могилевской и Минской областях. В планах – улучшение 4G по всей Беларуси. Этот проект компания реализует в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud.

Компания life:) также предлагает протестировать связь и оценить улучшение своей сети. С 21 сентября жители Витебской области могут подключить тариф Шейк Мини и пользоваться им бесплатно весь месяц, а после этого – еще 11 месяцев за 5 руб./мес. вместо 11,90.