В январе-августе 2021 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 3,8 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 377,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 241 тыс. квадратных метров общей площади, или 63,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 169,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 95,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 25,3% от общего ввода по области.