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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 1 ОКТЯБРЯ ПРОЙДЕТ HI-TECH FORUM
14:59 21.09.2021
1 октября «Про бизнес» (ProBusiness) организует в Минске HI-TECH Forum.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании SATIO, на форуме соберется более тысячи владельцев и руководителей компаний из разных сфер. Основная тема – трансформация бизнеса, процессов, мышления в компаниях под влиянием новых технологий.
Накануне этого события команда «Про бизнес» совместно с одним из спикеров форума Андреем Цыганом (компания «Изи Штандарт») и CIVITTA ищет компании в Беларуси, которые уже внедрили или внедряют у себя технологии цифровой трансформации: искусственный интеллект, машинное обучение, компьютерное зрения, интернет вещей, роботизацию производства, технологии дополненной и виртуальной реальности и др.
«Мы уже нашли несколько интересных практических кейсов, но уверены, что их в нашей стране гораздо больше. Очень актуален опыт «цифровых чемпионов», чтобы изучать его и делиться со всем бизнес-сообществом. Если вы представляете одну из таких компаний, либо можете поделиться контактами компаний, внедряющих у себя цифровые технологии, пожалуйста, напишите Андрею Цыгану на », - предлагают организаторы мероприятия.
Представители наиболее интересных кейсов будут приглашены на HI-TECH Forum 1 октября в качестве специальных гостей.
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