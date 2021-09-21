1 октября «Про бизнес» (ProBusiness) организует в Минске HI-TECH Forum.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании SATIO, на форуме соберется более тысячи владельцев и руководителей компаний из разных сфер. Основная тема – трансформация бизнеса, процессов, мышления в компаниях под влиянием новых технологий.

Накануне этого события команда «Про бизнес» совместно с одним из спикеров форума Андреем Цыганом (компания «Изи Штандарт») и CIVITTA ищет компании в Беларуси, которые уже внедрили или внедряют у себя технологии цифровой трансформации: искусственный интеллект, машинное обучение, компьютерное зрения, интернет вещей, роботизацию производства, технологии дополненной и виртуальной реальности и др.

«Мы уже нашли несколько интересных практических кейсов, но уверены, что их в нашей стране гораздо больше. Очень актуален опыт «цифровых чемпионов», чтобы изучать его и делиться со всем бизнес-сообществом. Если вы представляете одну из таких компаний, либо можете поделиться контактами компаний, внедряющих у себя цифровые технологии, пожалуйста, напишите Андрею Цыгану на », - предлагают организаторы мероприятия.

Представители наиболее интересных кейсов будут приглашены на HI-TECH Forum 1 октября в качестве специальных гостей.