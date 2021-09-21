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ЭКОНОМИКА РБ


САХАРОЗАВОДЫ БЕЛАРУСИ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ПОСТАВИЛИ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 117,7 ТЫС. ТОНН ПРОДУКЦИИ


14:42 21.09.2021

Предприятия сахарной отрасли Беларуси полностью обеспечивают внутренний рынок белым сахаром, сохраняя уровень отпускной цены с 2016 года. Об этом сообщает Telegram-канал Белгоспищепрома.

Согласно информации, за 8 месяцев 2021 года на внутренний рынок предприятиями концерна поставлено 117,7 тыс. тонн сахара, что почти на 8 тыс. тонн больше установленного на этот период плана отгрузки сахара белорусского производства для продажи населению.

Три из четырех белорусских сахарных заводов уже начали переработку сладкого корнеплода урожая 2021 года. Скидельский сахарный комбинат приступил к производству сахара 11 сентября, Слуцкий сахарорафинадный комбинат - 14 сентября, а Городейский сахарный комбинат - 18 сентября. Жабинковский сахарный завод планирует запуск производства 23 сентября.

«Ситуацию на рынке сахара можно оценить как стабильную, дефицита этой продукции нет. Наши ресурсы позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в белом сахаре. Сегодня запасы сахара на складах комбинатов составляют 12,7 тыс. тонн, в том числе фасованного в тару для реализации торговым организациям 725 тонн, - рассказал председатель концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен. – Также на сегодняшний день из нового урожая произведено 12,8 тыс. тонн сахара. Суммарное суточное производство составляет 3 тыс. тонн. При запуске всех четырех заводов это будет уже без малого 5 тыс. тонн в сутки. Что касается поставок сахара в торговые сети, то они осуществляются с учетом заявок потребителей».
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