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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ПОДРОС НА 1,2%, ОПТОВЫЙ – ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 5,4%
14:07 21.09.2021
В Брестской области розничный товарооборот в январе-августе 2021 года составил 4713млн рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,1% розничного товарооборота области, в январе-августе 2021 г. составил 4245 млн рублей, или 102,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-августе 2021 г. оптовый товарооборот составил 3585,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 105,4% к уровню января-августа 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-августе 2021 г. составил 200,7 млн рублей, или 119,4% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
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