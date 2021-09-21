По итогам проверок, проведенных сотрудниками главного управления МАРТ по Гродненской области в ОАО «Большая Крыница» и Гродненском областном потребительском обществе, установлены нарушения формирования розничных цен на социально значимые товары.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, при получении детского питания, которое относится к социально-значимым товарам, от посредника ЗАО «Бобруйский бровар», юридические лица не приняли должных мер по установлению цены производителя. В результате чего розничные цены были завышены.

В ходе проверок зафиксировано значительное превышение предельных торговых надбавок (с учетом оптовых надбавок) на десятки наименований детского питания. На овощные и фруктовые пюре, соки, нектары, морсы применялись надбавки до 54%, вместо 15% установленных законодательством.

Кроме того, превышение максимальных торговых надбавок было допущено на хлеб, колбасу и макароны.

Общая сумма разницы между фактической выручкой, полученной от реализации социально значимых товаров и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством, суммарно составила 35 086,24 рублей.

Экономический суд Гродненской области вынес постановления об административных взысканиях в отношении юридических лиц. Общая сумма штрафных санкций составила 70 172,48 рублей.

Решения суда вступили в законную силу.

В ведомстве напоминают, при приобретении товаров на территории республики у юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих оптовую торговлю, торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) применяется к отпускной цене производителя (импортера), а ответственность за нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок (скидок, наценок) предусмотрена частью второй пункта 13.2 КоАП.