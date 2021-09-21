ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОМОЩИ МНОГОДЕТНЫМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ


13:30 21.09.2021

Лукашенко 21 сентября собрал совещание с руководством Совета министров, на которое вынесен ряд вопросов социальной направленности, сообщает его пресс-служба.

Один из вопросов - дополнительные меры помощи многодетным при строительстве жилья.

"Даже в этот непростой момент мы должны принять дополнительные меры по защите интересов многодетных семей и предоставить им финансовую помощь при строительстве жилья до достижения детьми 23 лет (ранее - до 18 лет - прим.)", - заявил Лукашенко.

Также планируется увеличить размер государственной поддержки проживающим на селе многодетным семьям, в которых хотя бы один из супругов работает в сельской местности.

Кроме того, для стимулирования переезда граждан в сельскую местность предлагается дать возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий из областных центров и Минска построить жилье с господдержкой в населенных пунктах с численностью до 20 тыс. человек.

"В складывающейся экономической ситуации каждый рубль на счету. Любая государственная поддержка должна быть обоснованной. Поэтому хочу услышать, насколько просчитаны данные предложения", - отметил Лукашенко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.09.2021
валюта курс
EUR 2.9264
USD 2.4999
RUB 3.4071
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9341 +0.0077
USD 2.5030 +0.0031
RUB 3.4168 +0.0097
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9260 2.9320
USD 2.4960 2.4980
RUB 3.4040 3.4140
подробнее

Конвертация в банках
на 21.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1740
EUR/RUB 85.8000 86.1000
USD/RUB 73.2000 73.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте