Лукашенко 21 сентября собрал совещание с руководством Совета министров, на которое вынесен ряд вопросов социальной направленности, сообщает его пресс-служба.

Один из вопросов - дополнительные меры помощи многодетным при строительстве жилья.

"Даже в этот непростой момент мы должны принять дополнительные меры по защите интересов многодетных семей и предоставить им финансовую помощь при строительстве жилья до достижения детьми 23 лет (ранее - до 18 лет - прим.)", - заявил Лукашенко.

Также планируется увеличить размер государственной поддержки проживающим на селе многодетным семьям, в которых хотя бы один из супругов работает в сельской местности.

Кроме того, для стимулирования переезда граждан в сельскую местность предлагается дать возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий из областных центров и Минска построить жилье с господдержкой в населенных пунктах с численностью до 20 тыс. человек.

"В складывающейся экономической ситуации каждый рубль на счету. Любая государственная поддержка должна быть обоснованной. Поэтому хочу услышать, насколько просчитаны данные предложения", - отметил Лукашенко.