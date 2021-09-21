|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОМОЩИ МНОГОДЕТНЫМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
13:30 21.09.2021
Лукашенко 21 сентября собрал совещание с руководством Совета министров, на которое вынесен ряд вопросов социальной направленности, сообщает его пресс-служба.
Один из вопросов - дополнительные меры помощи многодетным при строительстве жилья.
"Даже в этот непростой момент мы должны принять дополнительные меры по защите интересов многодетных семей и предоставить им финансовую помощь при строительстве жилья до достижения детьми 23 лет (ранее - до 18 лет - прим.)", - заявил Лукашенко.
Также планируется увеличить размер государственной поддержки проживающим на селе многодетным семьям, в которых хотя бы один из супругов работает в сельской местности.
Кроме того, для стимулирования переезда граждан в сельскую местность предлагается дать возможность нуждающимся в улучшении жилищных условий из областных центров и Минска построить жилье с господдержкой в населенных пунктах с численностью до 20 тыс. человек.
"В складывающейся экономической ситуации каждый рубль на счету. Любая государственная поддержка должна быть обоснованной. Поэтому хочу услышать, насколько просчитаны данные предложения", - отметил Лукашенко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 21.09.2021
Курсы в банках
на 21.09.2021
Конвертация в банках
на 21.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте