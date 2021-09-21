В январе-августе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 15 млн тонн грузов, или 99,1% к январю-августу 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 3933 млн тонно-километров, или 108,3% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-августе 2021 г. воспользовались 97,9 млн человек, или 93,6% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 630,4 млн пассажиро-километров, или 93% к уровню января-августа 2020 г.