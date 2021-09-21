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ЭКОНОМИКА РБ


КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ «СТИПЕНДИИ WARGAMING» ОБЪЯВЛЕН В БГУ


12:55 21.09.2021

Конкурс на соискание грантов «Стипендии Wargaming» объявлен в БГУ.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в университете, инициатива направлена на стимулирование и мотивацию молодежи к научной деятельности. Проводится конкурс среди студентов 2, 3, 4 курсов (кроме выпускного) дневной формы получения образования факультетов: биологического, механико-математического, физического и химического, радиофизики и компьютерных технологий, прикладной математики и информатики.

Кандидатам необходимо иметь высокую оценку успеваемости, подготовить мотивационное эссе, автобиографию, а также заниматься научно-исследовательской деятельностью.

Стипендия присуждается на текущий учебный семестр. Участвовать в конкурсе можно неограниченное количество раз.

Всего будет выделено 24 стипендии – по четыре на каждый названный факультет. Папка документов готовится факультетами БГУ в соответствии с прилагаемым списком. Документы принимаются до 1 октября в Главном управлении образовательной деятельности БГУ (ул. Бобруйская, 5а) или по электронной почте: .

Скачать форму заявки можно здесь.

Итоги конкурса подведут на заседании комитета 5-6 октября.

Напомним, конкурс на получение стипендии от ведущего разработчика компьютерных игр в БГУ проводится в шестой раз. Впервые он был проведен в 2019 году, всего за этот период было назначено 96 гранта студентам БГУ.
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