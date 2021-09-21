В январе-июле 2021 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 9234,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 108,4% к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 88,4%, в обрабатывающей промышленности – 111,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,8% и в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 103,5%.