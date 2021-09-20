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ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ ЦЕНА КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ МИНСКА ЗА НЕДЕЛЮ УВЕЛИЧИЛАСЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО


11:51 21.09.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 13 по 20 сентября 2021 года, не изменился и составил 1216 $/м2.

Как пишет Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за неделю увеличилась на 0,2% и на данный момент равна 1337 $/м2.

Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 121 $/м2 в пользу «первички».

Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек за последние семь дней выросла на 0,1% — до $1340.

Средняя цена квадратного метра квартир в белорусской столице не меняется с начала осени.

Предложение квартир продолжает расти — количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 3%. Существеннее остальных увеличилось количество объявлений о продаже 3-комнатных (+5% за неделю) и 1-комнатных (+2,7%) квартир.

Существенного изменения в ценах в зависимости от числа комнат за последние семь дней не произошло. Исключением были лишь 4-комнатные квартиры, где «квадрат» подорожал в среднем на 0,4%.

Среди районов города наиболее заметные изменения в ценах квадратного метра произошли в Первомайском (+0,8% за неделю), Московском (+0,6%) и Центральном районах (-1,1%).
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