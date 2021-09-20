ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 3,1%

11:45 21.09.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-август 2021 г. в текущих ценах составил 12 276,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 3,1% больше к уровню января-августа 2020 г.