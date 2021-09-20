|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МТС С 1 ОКТЯБРЯ ПОВЫШАЕТ СТОИМОСТЬ УСЛУГ
11:26 21.09.2021
Мобильный оператор МТС с 1 октября 2021 года повышает тарифы для физических и юридических лиц на основные услуги в среднем на 4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, изменения коснутся стоимости абонентской платы, мобильного интернета, звонков, услуг фиксированного интернета и связи в роуминге, SMS и др.
Повышение тарифов обусловлено рядом факторов: постоянная поддержка и развитие инфраструктуры сети, в том числе по расширению емкости 4G, внедрение новых технологических решений. Это позволит улучшить качество связи и предоставит равный доступ к мобильному интернету и цифровым сервисам клиентам по все стране, в том числе в пригородах и удаленных деревнях.
Изменение стоимости тарифов для физических и юридических лиц на основные услуги МТС — абонентскую плату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных и пр. — осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси.
Изменение тарифов на услуги фиксированного интернета, услуги связи в роуминге и другие дополнительные услуги может быть в ином размере.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.09.2021
Курсы в банках
на 21.09.2021
Конвертация в банках
на 21.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте