Мобильный оператор МТС с 1 октября 2021 года повышает тарифы для физических и юридических лиц на основные услуги в среднем на 4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, изменения коснутся стоимости абонентской платы, мобильного интернета, звонков, услуг фиксированного интернета и связи в роуминге, SMS и др.

Повышение тарифов обусловлено рядом факторов: постоянная поддержка и развитие инфраструктуры сети, в том числе по расширению емкости 4G, внедрение новых технологических решений. Это позволит улучшить качество связи и предоставит равный доступ к мобильному интернету и цифровым сервисам клиентам по все стране, в том числе в пригородах и удаленных деревнях.

Изменение стоимости тарифов для физических и юридических лиц на основные услуги МТС — абонентскую плату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных и пр. — осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси.

Изменение тарифов на услуги фиксированного интернета, услуги связи в роуминге и другие дополнительные услуги может быть в ином размере.