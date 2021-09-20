В январе-августе 2021 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2931,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,6% к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2 703,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 221,2 тыс. тонн, молока – 1 316,9 тыс. тонн, яиц получено 391,9 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,9% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,6% молока и 81% производства яиц.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 870,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 290,7 тыс. голов. Численность свиней составила 341,8 тыс. голов.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 98,3% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2020 г. – 99,1%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 176,1 тыс. тонн при средней урожайности 34,8 центнера с одного гектара убранной площади.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 606,5 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 857,1 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 18,5 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 13,2 центнера.