ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.09.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ СНИЗИЛОСЬ НА 2,4%


11:10 21.09.2021

В январе-августе 2021 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2931,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,6% к уровню января-августа 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2 703,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 221,2 тыс. тонн, молока – 1 316,9 тыс. тонн, яиц получено 391,9 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,9% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,6% молока и 81% производства яиц.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 870,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 290,7 тыс. голов. Численность свиней составила 341,8 тыс. голов.

На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 98,3% площадей, подлежащих уборке (на 1 сентября 2020 г. – 99,1%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 1 176,1 тыс. тонн при средней урожайности 34,8 центнера с одного гектара убранной площади.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 606,5 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 857,1 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 18,5 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 13,2 центнера.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.09.2021
валюта курс
EUR 2.9264
USD 2.4999
RUB 3.4071
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.09.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9264 +0.0024
USD 2.4999 +0.0173
RUB 3.4071 -0.0155
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9260 2.9320
USD 2.4960 2.4980
RUB 3.4040 3.4140
подробнее

Конвертация в банках
на 21.09.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1740
EUR/RUB 85.8000 86.1000
USD/RUB 73.2000 73.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте