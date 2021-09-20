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ЭКОНОМИКА РБ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ В БЕЛАРУСИ
10:57 21.09.2021
Учебный центр по физической ядерной безопасности планируется создать в Беларуси. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич, выступая на пленарном заседании 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.
Проект призван не только содействовать укреплению национального режима физической ядерной безопасности страны, но и внести вклад в достижение этой важнейшей задачи на региональном и глобальном уровнях.
«Будем признательны Агентству за поддержку в реализации этих планов», - отметил Виктор Каранкевич.
Он добавил, что Беларусь находится на финальной стадии строительства АЭС. В июне 2021 года принят в промышленную эксплуатацию ее первый энергоблок, ввод в промышленную эксплуатацию второго планируется в 2022 году.
Беларусь открыто, ответственно и во взаимодействии со всеми заинтересованными партнерами, в первую очередь МАГАТЭ, предпринимает необходимые меры для того, чтобы обеспечить наивысшую степень безопасности станции.
«Безопасность - превыше всего» фактически стало девизом Белорусской АЭС», - подчеркнул министр.
Беларуси проведены все ключевые миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих свою первую АЭС. Рекомендации и предложения экспертов являются для республики важным ориентиром в реализации национальной ядерно-энергетической программы.
Опыт Беларуси свидетельствует о конкретной, практической пользе инструментов и услуг МАГАТЭ, направленных на поддержку стран, развивающих ядерную энергетику.
«Мы открыто делимся накопленным опытом, а также достижениями отечественной ядерной науки с другими государствами», - добавил Виктор Каранкевич.
В своем выступлении он отметил, что Беларусь приветствует флагманские инициативы МАГАТЭ в сфере применения ядерных технологий в борьбе с инфекционными заболеваниями и загрязнением окружающей среды пластиком, поддерживает программу технического сотрудничества на предстоящий двухлетний цикл.
«Ставка на развитие ядерных технологий для многих стран мира – залог укрепления энергетической независимости, роста экономики, улучшения благосостояния населения. Свидетельством тому является продолжающийся рост членского состава Агентства», - сказал министр.
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