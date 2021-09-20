|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.09.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ПОСТРОЕНО 29,2 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
10:46 21.09.2021
В январе-августе 2021 г. организациями всех форм собственности построено 29,2 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2 519,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 040 тыс. квадратных метров общей площади, или 41,3% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 763,3 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 730,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29% от общего ввода по республике.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.09.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 20.09.2021
Курсы в банках
на 21.09.2021
Конвертация в банках
на 21.09.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте